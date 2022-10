Karner fordert aktivere EU-Rolle bei Außengrenzschutz

Grenzüberschreitende Kriminalität brauche grenzüberschreitende Zusammenarbeit, das kurzfristig zusammengerufene Arbeitstreffen mit Amtskollegen sei daher absolut notwendig und richtig. Das erklärte Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) am Montag in Bratislava, wo er an Gesprächen mit den Amtskollegen der Slowakei, Ungarns und Tschechiens teilgenommen hat.

Geladen zum Treffen zur erneut anschwellenden Flüchtlingswelle in Europa hatte der slowakische Innenminister Roman Mikulec, nachdem Tschechien und im Anschluss auch Österreich letzte Woche aufgrund des vermehrten Schlepperaufkommens vorübergehend Kontrollen an der Grenze zur Slowakei eingeführt hatten.

Laut Karner habe man in den Gesprächen wichtige Maßnahmen und Schritte für die Zukunft besprochen, die von den beteiligten Ländern, einer Art "Allianz der konsequenten Vier", in Blick genommen werden. Eines der wichtigsten gemeinsamen Signale sei eine weitere Stärkung der Außengrenzen der Europäischen Union, damit es einen "robusten" Außengrenzschutz gibt, meinte er. Hierzu sollen auch Polizisten und Polizistinnen aus allen vier Ländern an der ungarisch-serbischen Grenze eingesetzt werden.