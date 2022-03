Karmasin bleibt in U-Haft: Warum das eine umstrittene Entscheidung ist

Ex-Familienministerin und Meinungsforscherin Sophie Karmasin ist seit 4. März in Untersuchungshaft – und dort bleibt sie vorerst auch. Das Wiener Landesgericht für Strafsachen hat einen Enthaftungsantrag ihrer Anwälte am Montag abgewiesen. Bei Karmasin bestehe „Tatbegehungsgefahr“, so die Begründung: Sie könnte auf freiem Fuß eine „strafbare Handlung mit nicht bloß leichten Folgen begehen“. Ist dieser Verdacht gerechtfertigt?

