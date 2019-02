Evanglischer Superintendent "geschockt"

Auch in der evangelischen Kirche sind lange nicht alle zufrieden. Kärntens Superintendent Manfred Sauer zeigte sich "empört und geschockt über das Ergebnis" und hofft auf Protestaktionen. Bischof Michael Bünker, der sich am Vortag noch durchaus positiv geäußert hatte, war indes um Schadensbegrenzung bemüht. Es habe nur das Schlimmste verhindert werden können. Dass den Evangelischen ein bisher freier Tag genommen werde, werfe auch ein Licht darauf, "wie mit den Interessen religiöser Minderheiten in Österreich derzeit umgegangen wird".

Wirtschaft zufrieden

Die Wirtschaftskammer lobte die neue Regelung als "salomonische Lösung". Für die Unternehmen bedeute der "persönliche Feiertag" zwar Herausforderungen im Betriebsablauf. Aber da kein ganzer Feiertag hinzukommt, "trägt die Wirtschaft diesen Kompromiss im Sinn einer Lösung für alle mit", so Generalsekretär Karlheinz Kopf. Er pries in einer Aussendung an, dass Arbeitnehmer damit erstmals Wahlfreiheit beim Urlaub bekämen - weil sie eine Urlaubstag einseitig bestimmen könnten