Debatte um Karfreitag: Beamte haben zum Teil schon frei

Nun muss Straches Ministerium die Auswirkungen des EuGH-Spruchs auf den Öffentlichen Dienst prüfen. Erst am Mittwoch hatte sich die Bundesregierung nach dem EuGH-Urteil zum Karfreitag gegen die Einführung eines neuen Feiertages ausgesprochen. "Die bestehende Regelung war eine gute und hat nicht umsonst so lange gehalten", stellte ÖVP-Regierungskoordinator Gernot Blümel dabei fest.

Die türkis-blaue Regierung muss nun bis 19. April eine neue Regelung für den Karfreitag beschließen. Die Zeit drängt also. Bringt sie das nicht zustande, ist bereits der kommende Karfreitag ein Feiertag und Arbeitnehmer, die nicht frei machen können, steht das Recht auf ein Zusatzentgelt zu.

In manchen anderen Gebietskörperschaften sind Beamte am Karfreitag übrigens von Haus aus zur Gänze freigestellt. So musste die Gemeinde Steyr nach einem OGH-Urteil im Jahr 2013 einem Magistratsbediensteten Urlaubstage zurückerstatten. Seit mehr als 40 Jahren hatte es damals aufgrund eines Erlasses keines Glaubensbekenntnisses mehr bedurft, um an diesem Tag nicht zu arbeiten. Die Weisung des damaligen Bürgermeisters war vom Land - letztlich erfolglos - bekämpft worden.