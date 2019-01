Karfreitag: Erster FPÖ-Landeschef will zusätzlichen Feiertag

Mit dieser Meinung konterkariert der blaue Spitzenpolitiker die Position der Bundesregierung. ÖVP-Regierungskoordinator Gernot Blümel sagt, die Regierung wolle „keinen zusätzlichen Feiertag, aber auch niemandem etwas wegnehmen“. Wie das rechtlich möglich sein soll, ist ungeklärt.

Die Christgewerkschafter sehen den freien Karfreitag als „Optimalfall“. „Noch viel wichtiger ist uns aber die Umsetzung der 6. Urlaubswoche“, sagt Cornelia Pöttinger, schwarze Spitzenkandidatin bei der AK-Wahl.

Die FPÖ-Arbeitnehmer haben interessanterweise noch keine Linie gefunden. „Wir geben Journalisten noch keine Auskunft“, so Reinhold Maier, Landesvorstand in der Steiermark. Heute soll es eine Videokonferenz des AUF-Vorstands geben, wo man sich möglicherweise auf einen Standpunkt in dieser heiklen Frage einigt. „Aber es ist nicht meine oberste Priorität“, so Maier.