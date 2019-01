Karas hat im EU-Wahlkampf gegen die FPÖ freie Hand

Mit Othmar Karas hatte es noch kein ÖVP-Chef leicht. Da bildet auch Kanzler Sebastian Kurz keine Ausnahme. Der überzeugte Wertkonservative Karas hält sich an keine Stallorder aus der Wiener Parteizentrale, wenn sie ihm gegen seine europäische Überzeugung geht.

Entsprechend lang dauerte der Entscheidungsprozess und entsprechend viele – wie man hört, spannungsgeladene – Gespräche gab es zwischen Kurz und dem langjährigen EU-Abgeordneten, ehe Karas gestern per Video bekannt gab: „Ich trete wieder an.“ Parteichef Kurz tat seine Entscheidung für den Karas via Twitter kund.

Der 61-jährige gebürtige Ybbser wird die ÖVP-Delegation damit zum dritten Mal in den EU-Wahlkampf führen. Auch wenn der Kanzler öffentlichen Widerspruch verabscheut, den Karas ihm immer wieder liefert – etwa bei der Familiengeldindexierung oder beim Ausstieg aus dem UN-Migrationspakt.

Auf den Vorzugsstimmenkaiser Karas kann Kurz nicht verzichten, wenn die ÖVP Ende Mai wieder einen Wahlsieg auf europäischer Ebene einfahren soll.

Knapp 113.000 Stimmen hatte Karas 2009 geholt, vier Jahre später waren es noch 82.500.

Immer wieder hatte sich Karas ausbedungen: Antreten werde er nur mit seinem Programm – strikt pro-europäisch und wenn es denn sein müsse, „mit einer unpopulären Lösung, wenn sie denn die bessere ist.“ Darin hat Kurz nun offenbar eingewilligt und dabei wohl mitkalkuliert: Das wird den streitbaren EU-Abgeordneten Karas bald in Konflikt mit einem seiner heftigsten Gegner bringen – dem blauen Generalsekretär Harald Vilimsky.

Mit Duldung der Parteiführung in Wien werden ÖVP-Karas und FP-Vilimsky also auf europäischer Ebene ihre Sträuße ausfechten, während die türkis-blauen Partner in Wien weiter koalitionäre Eintracht demonstrieren.