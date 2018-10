Othmar Karas: Österreichs Marathon-Mann im EU-Parlament

Das Rätseln zieht sich schon seit Monaten hin: Wird der Delegationsleiter der fünf ÖVP-Abgeordneten im EU-Parlament wieder als ÖVP-Spitzenkandidat in die nächste EU-Wahl ziehen? Karas hält sich bedeckt, will seine offizielle Antwort erst gegen Jahresende geben. Für Kanzler Sebastian Kurz so wie für alle ÖVP-Parteichefs in jenen fast 20 Jahren, in denen der überzeugte Christlich-Soziale im EU-Parlament sitzt, ist er kein bequemer Kandidat.

Immer wieder stellt er sich zum Ärger der Bundespartei gegen die Parteilinie, wenn ihm etwas gegen den europäischen Strich geht: Gegen geplante Zäune an der Brennergrenze wetterte er ebenso wie nun gegen die Abschiebung von Lehrlingen. „Ich habe meine Tätigkeit immer so verstanden, dass ich die Europäische Union parteipolitisch außer Streit stelle. Parteien sind Instrumente und nicht Selbstzweck. Und für mich ist die Idee Europa mehr als ein Parteiprogramm.“

Diese europäische Idee mit Leben zu befüllen, darin sieht Karas den Auftrag des Europäischen Parlaments und seine persönliche Mission. Einen Parlamentsausschuss (Kooperation EU-Russland) leitet der Vielbeschäftigte derzeit, in fünf agiert er als Stellvertreter, bei weiteren drei ist er Mitglied. Ein parlamentarisches Marathonprogramm, das das Ziel verfolgt: Europaweit bestmögliche Gesetze schaffen.

„Daheim werden rund 90 Prozent der Gesetze so verabschiedet, wie sie die Regierung vorlegt“, schildert Karas. „Bei uns im EU-Parlament werden 90 Prozent der Gesetze der Regierung – in diesem Fall die EU-Kommission – verändert.“ Hier wird gefordert, gestritten, unter den 751 EU-Abgeordneten über Parteigrenzen hinweg gefeilt und nachgebessert, bis das Parlament einem Gesetz mehrheitlich zustimmen kann. So trage etwa die Bankenregulierung seine Handschrift, meint Karas nicht ohne Stolz. Konkret betrifft dies jeden österreichischen Bankkunden und Sparer, denn die Regulierung erzwang von allen europäischen Banken mehr Stabilität.

Niemals mit der FPÖ

Allianzen schmieden, das gehört zum Um und Auf der parlamentarischen Arbeit. Nur mit der FPÖ, stellt der überzeugte Europäer klar, „stimme ich nie, egal, welche Vorlage präsentiert wird. So lange die FPÖ der europa-feindlichen Fraktion ENF angehört, dem Club der EU-Zerstörer, so lange fehlt uns die gemeinsame Grundlage.“

In Österreich ist der permanente Pendler fast genau so oft zu sehen wie in Brüssel oder Straßburg, meist mit dem Ziel: aufklären, ganz besonders die neuerdings so EU-skeptischen Österreicher, was denn die Europäische Union für das Land und seine Bürger bedeutet.