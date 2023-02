Karas: "Bin nicht bereit, Migrationsthema auf einen Zaun zu reduzieren"

Falsch sei, Überfremdungsängste zu schüren, statt an einer "europäische koordinierten, besseren Politik" als Prävention und Antwort auf die Krisen zu arbeiten. Denn: "Flucht beginnt und endet nicht erst an der Außengrenze".

Derzeit würde innerhalb der EU aber das Gesamtkonzept fehlen. Karas schlägt folgende Maßnahmen vor:

legale Fluchtwege - "Sonst verschieben wir das Problem auf jene Grenzelemente, wo die Schlepper am leichtesten Zugang nach Europa finden"

besserer Außengrenzschutz, "gemeinsam finanziert, kontrolliert und durchgeführt"

Einheitliche Asylverfahren in ganz Europa

Gemeinsames Asylrecht und Integrationspolitik

Die Umsetzung all dessen hält er für "sehr realistisch". Denn Politik bedeute, Verantwortung zu übernehmen und nicht mit den Krisen der Menschen zu spielen. Im Moment fehle es aber noch am politischen Willen, an den Kompetenzen in vielen Fragen und dass zu sehr "innenpolitisch gespielt" wird.