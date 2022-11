Karas bezeichnet Position von Parteifreund Karner als "unverantwortlich und unsäglich"

Was die von Karner ins Spiel gebrachte Blockade der Schengen-Erweiterung angeht, gab sich Karas "verwundert", dass eine Blockade überhaupt in den Raum gestellt wurde. Dies habe "für viel Irritation in den Staaten auf der europäischen Ebene" gesorgt. Bulgarien, Rumänien und Kroatien würden die Kriterien für die Teilnahme am gemeinsamen Schengenraum erfüllen - deshalb habe das Europaparlament der Teilnahme zugestimmt. Bis auf die Vertreter der FPÖ hätten auch alle österreichischen Abgeordneten im Europaparlament dem zugestimmt, so Karas.

Für den ÖVP-Politiker ist ein Vermischen der Themen-Komplexe Asyl und der Schengen-Erweiterung "unverantwortlich, unsäglich und zu simpel".

Ja, die EU habe in der Asylpolitik bisher versagt, das bestehende Asylsystem existiere nicht. Gleichwohl gebe es einen Vorschlag der EU-Kommission, der seit zwei Jahren auf dem Tisch liege. Er, Karas, erwarte sich, dass es am 8. Dezember beim EU-Rat auch aus Österreich die Zustimmung für die Schengen-Erweiterung gibt.