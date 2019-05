Kanzlersuche beginnt, Hartwig Löger Interims-Chef

Am Dienstag enthob der Bundespräsident jene Regierung des Amtes, die er vor sechs Tagen angelobt hatte. Am Montag war dieser vom Parlament das Misstrauen ausgesprochen worden – eine Premiere in der 74-jährigen Geschichte der 2. Republik. Nach der Entlassung gelobte VdB die Regierung in leicht veränderter Form wieder an. Nicht mehr dabei: Sebastian Kurz. Neuer Bundeskanzler ist Hartwig Löger. Der Kurzzeit-Vizekanzler und nunmehrige Chef der Interimsregierung fuhr Dienstagabend auch zum EU-Gipfel. Vizekanzler gibt es derzeit keinen.

In den nächsten Tagen, wahrscheinlich schon kommenden Montag, wird der Bundespräsident die interimistisch angelobte Bundesregierung wieder entlassen, und voraussichtlich eine neue interimistische Regierung mit gänzlich neuen Gesichtern gemäß der Bundesverfassung angeloben.