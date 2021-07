Kanzler Sebastian Kurz wird zum ersten Mal Vater

Sebastian Kurz, der in einem Monat 35 Jahre alt wird, verkündete heute via Facebook, dass seine langjährige Partnerin Susanne Thier (35) ein Baby erwartet. Geburtstermin ist Anfang Dezember. "Im fünften Monat kann man die Schwangerschaft eben auch schon erkennen, daher gehen wir nun damit an die Öffentlichkeit", so Kurz zum KURIER.

Grundsätzlich hält der Bundeskanzler sein Privatleben nämlich lieber aus den Medien heraus.

"Wir sind überglücklich und dankbar, dass wir bald zu dritt sein werden. Es wartet eine wunderschöne gemeinsame Aufgabe, der wir mit großer Vorfreude entgegenblicken. Ich bitte euch um Verständnis, dass wir unser Privatleben wie bisher privat halten werden, sind aber früh, diese bald unübersehbare Freude mit Euch teilen zu dürfen", schreibt Kurz auf Facebook.

Noch sollen die beiden nicht wissen, ob das Kanzler-Baby ein Bub oder Mädchen sein wird.

Gerüchte über Hochzeit

Sebastian Kurz und die Niederösterreicherin Susanne Thier haben sich bereits in der Schulzeit kennengelernt und sind seit den Studienjahren ein Paar. Thier ist Absolventin der Wirtschaftsuniversität Wien. Gerüchte über eine bevorstehende Hochzeit hat es in den vergangenen Monaten schon mehrfach gegeben.

Die Babynews werden diese wieder anheizen. Doch - wie erwähnt - weitere Details zum Privatleben wollte der Kanzler nicht bekanntgeben. Auch nicht, ob er einen Papamonat oder gar eine Väterkarenz antreten möchte.