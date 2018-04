Köstinger: „Ministerin mit Baby muss möglich sein“

Innerlich, so behaupten Vertraute von Elisabeth Köstinger, hat das Schauspiel „des Kärntner ÖVP-Amateurvereins die Elli sicherlich zum Kochen gebracht“. Eine wirklich gute Ebene herrschte ohnehin nie zwischen der türkisen Nachhaltigkeits ministerin und ihren Kärntner Landsleuten. „Die Landespartei anerkennt, dass Köstinger die Kärntner Ministerin in Wien ist. Aber zu Füßen lag sie ihr nie. Da spielt auch der Neid mit“, so ein In si der. Ausgerechnet die Kärntner Parteifreunde haben mit ihrem plumpen Intrigantenstadl Köstingers Woche, wo sie als Ministerin in der medialen Auslage stehen sollte, etwas verpfuscht.

Dabei war alles so perfekt geplant. Zum Wochen beginn die Präsentation der 78-seitigen Klima- und Energiestrategie, die allerdings harte Kritik von den Experten einstecken musste. Köstinger sprach von einer „echten Wende“. Die Umweltorganisationen hingegen orteten „große Lücken“.

Am Wochenende folgt dann der Auftritt beim Staatsbesuch in China an der Seite von Bundespräsident Alexander Van der Bellen. 25 Termine in drei Tagen. Montag geht es von Peking weiter nach Sofia zum EU-Ministertreffen. Das Monsterprogramm spult Köstinger mit Babybauch ohne Wenn und Aber runter.