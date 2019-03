Kanzler macht bei Sicherungshaft Tempo: „Rechtlich saubere Lösung“

ÖVP-Staatssekretärin Karoline Edtstadler sprach sich in der ORF-„Pressestunde“ am Sonntag für einen „sehr engen Rechtsschutz“ aus. Die ehemalige Richterin, die nach der EU-Wahl im Mai nach Brüssel wechselt, betont: „Ich bin ganz klar dafür, dass das ein Richter genehmigen muss.“ Der von der FPÖ ins Spiel gebrachte Rechtsschutzbeauftragte solle ein „Plus“ sein. Haft sei einer der intensivsten Eingriffe in die Grundrechte, mahnt die Juristin.