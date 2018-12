Kanzler Kurz dreht den Spieß um: "Es wird Lagerbildung betrieben"

Wann kommt die Steuerreform?

Die ersten Schritte sind ja schon gesetzt worden. Der Familienbonus tritt am 1. Jänner in Kraft. Die nächsten Schritte beschließen wir im ersten Halbjahr 2019. Ab 2020 wird es weitere Steuerentlastungen für Familien, für mittlere und kleine Einkommen geben. Und wir werden parallel zu den europäischen Vorarbeiten auch eine österreichische Digitalsteuer einführen. Laut den Plänen der EU-Kommission sollte eine europäische Digitalsteuer weltweit tätige Internetgiganten mit einem Umsatz von über 750 Millionen Euro betreffen. Die digitale Wirtschaft zahlt in Europa rund neun Prozent Steuern, die traditionelle Wirtschaft bezahlt zwischen 20 und 25 Prozent Steuern. Da geht es um mehr Gerechtigkeit. Daher führen wir auch in Österreich eine Digitalsteuer auf Konzerne ein.

Man hat den Eindruck, dass Sie Unpopuläres nicht angehen wollen, wie zum Beispiel die Eurofighter nachzurüsten oder eine Pensionsreform.

Das gesetzliche Pensionsantrittsalter wollen wir nicht anheben, weil das tatsächliche vom gesetzlichen noch sehr weit entfernt ist. Zur Luftraumüberwachung: Ich bin selbstverständlich für eine ordentliche Ausstattung des österreichischen Bundesheers, aber ich bin auch dafür, dass man hier sparsam mit Steuergeldern umgeht.

Wie stehen Sie zur Kirche und deren Flügel?

Ich bin ein gläubiger Mensch und habe ein gutes Verhältnis zu Kardinal Schönborn und vielen Würdenträgern der katholischen Kirche. Dennoch finde ich die Trennung zwischen Kirche und Staat gut. Und ich bin dankbar, dass kirchliche Organisationen einen wesentlichen Beitrag zum Funktionieren unseres Sozialwesens leisten.

Manche Exponenten der Caritas stehen Ihnen aber kritisch gegenüber.

Das hängt von den unterschiedlichen Aufgaben ab. Sie haben die Aufgabe, Interessenspolitik zu machen für bestimmte Gruppen, auf die nicht vergessen werden darf. Ein Regierungschef muss das gesamtstaatliche Gefüge im Auge haben. Die Katholische Kirche in Österreich ist eine breite Volkskirche, daher gibt es Leute jeden politischen Spektrums dort.