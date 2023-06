Kanada bis Kaunertal: Wo die heimische Politik urlaubt

FPÖ-Obmann Herbert Kickl will zuhause in Niederösterreich und vielleicht auch in seiner Kärntner Heimat mit der Familie Kraft tanken. Die ein oder andere Klettertour in den Alpen ist in Planung. NEOS-Chefin Beate Meinl-Reisinger wird den Sommerurlaub zusammen mit ihrer Familie im Ausseerland verbringen und die Zeit zur Erholung nutzen.

Klassisch geht es Jugendstaatssekretärin Claudia Plakolm (ÖVP) an. Nach dem Auftakt beim "Woodstock der Blasmusik" gehen drei Generationen Plakolms eine Woche auf Salzburg-Urlaub.