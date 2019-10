Kampf ums Innenministerium - und was Sigi Maurer damit zu tun hat

Die Grünen verhandeln ja gerade mit der ÖVP. Da wird jedes Wort auf die Goldwaage gelegt, das weiß auch Maurer, die in ihrer Wortwahl sonst weniger zimperlich ist.

Jedenfalls beklagt sie, es sei "offensichtlich das Ziel, diesen Hass weiter anzufeuern". Die künftige Grüne Abgeordnete war in den sozialen Medien immer wieder Hasspostings ausgesetzt. So war sie von einem Lokalbetreiber geklagt worden, weil sie Facebook-Nachrichten mit obszönem Inhalt veröffentlicht hatte. Der Lokalbetreiber behauptete, die Nachricht nicht selbst geschrieben zu haben.

FPÖ-General: Maurer als "Gefahr"

Die Klarstellung Mauers, dass das Innenministerium für sie kein Thema ist, hielt FPÖ-Generalsekretär Christian Hafenecker nicht davon ab, am Mittwoch in einer Aussendung an Medien zu warnen: Eine Sigi Maurer als Innenministerin sei eine "Gefahr für Österreich".

Sie disqualifiziere sich schon deshalb für das Amt, weil sie in der Debatte "jetzt schon die Nerven wegschmeißt". Maurer sei "wehleidig", schreibt Hafenecker.