Kickl lässt nicht locker: FPÖ will das Innenministerium

Die FPÖ hat sich bei den Sondierungsgesprächen mit Wahlsieger ÖVP ausgeklinkt, der Traum von der Neuauflage für Türkis-Blau lebt aber offenbar - zumindest bei manchen.

Herbert Kickl, früherer Innenminister, reklamiert weiterhin das Innenministerium für seine Partei, sollte es doch noch zu Koalitionsverhandlungen kommen.

Einen Kickl als Minister schloss die ÖVP bereits dezidiert aus, und auch das mächtige Innenministerium wollen die Türkisen von Sebastian Kurz nach der verkrachten Koalitionsehe wieder zurückhaben.

Regierung nur noch "Plan B"

Es sei für Kickl „unvorstellbar“, dass das Ressort an die Volkspartei gehe; und einen Unabhängigen für das Amt müsse man ihm erst einmal zeigen: „Den gibt es nicht“, so der frühere Innenminister vor der Präsidiale. Aktueller Innenminister in der Übergangsregierung ist Wolfgang Peschorn (er gilt weithin als parteiunabhängig), und er signalisierte bereits, dass er es gerne bleiben würde.