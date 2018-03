Kampf um die besten Schulplätze

Das trifft nicht nur die Volksschulen, auch AHS-Schulleiter berichten von Eltern, die massiv Druck machen. Schlimm sei das alles vor allem für die acht- bis neunjährigen Kinder: Die Eltern setzen sie unter Druck, mehr und länger zu lernen. Rund sieben Prozent engagieren laut einer ifes -Studie vom April 2017 Nachhilfelehrer für Volksschulkinder.

Familie G., die ebenfalls anonym bleiben möchte, hat es auch ohne Nachhilfe geschafft. Dennoch war die Suche nach der richtigen Schule eine nervenaufreibende Zeit. „Zuerst hatte ich meinen Sohn Lukas in einer Privatschule angemeldet. Leider umsonst. Ich war geschockt über die Absage“, sagt die Mutter. Also versuchte sie es in einem Innenstadtgymnasium: „Leider hat man mir auch dort gesagt, dass wir keine Chance haben.“ Die Suche ging von vorne los. Jetzt wird ihr Sohn in eine Schule in der Nähe des Wohnorts gehen. Wobei: „Bei der Anmeldung hat uns niemand gesagt, dass das ein Gymnasium ist, das in der Unterstufe als NMS geführt. Ich hoffe es geht dennoch gut.“

Michael Sörös, Sprecher der Landesschulinspektoren, rückt die Zahlen etwas zurecht: „In Wien bekommen 98 Prozent der Schüler einen Platz in der Wunsch-AHS.“ Allerdings melden viele Eltern ihren Nachwuchs gar nicht in der Wunschschule an, sondern suchen sich wie Familie G. gleich eine Alternative – etwa Eltern in den Bezirken Liesing, Simmering und Favoriten, wo es zu wenige AHS-Plätze gibt.