Bildungsstiftung: Protest gegen Budgetkürzung

Also alles bestens? „Nein“, sagt die Bildungspsychologin Christiane Spiel. „Bereits die 50 Millionen Euro, die über fünf Jahre ausgeschüttet werden sollten, waren knapp bemessen.“ Das sieht nicht nur sie so. Viele in der Bildungsszene sind entsetzt. Die Verein „Bildung Grenzenlos“ hat aus diesem Grund einen offenen Brief an die Nationalrats- sowie Bundesratsabgeordneten sowie an die Regierung geschickt.

Spiel ist überzeugt, dass das Schul- und Ausbildungssystem in Österreich nur durch die empirische Bildungsforschung verbessert werden kann. Das zeige das Beispiel Deutschland, wo nach dem PISA-Desaster die Bildungsforschung breit ausgebaut wurde und inzwischen erfolgreich mit den Praktikern in den Schulen kooperiert.

In Österreich ist das anders. „Leider haben wir in der Forschung höchst unterschiedliche Standards. Zudem müssen wir oft auf Befunde in anderen Ländern zurückgreifen, was problematisch ist. Man kann Ergebnisse nämlich nicht eins zu eins übertragen.“ Es wäre vielmehr nötig, herauszufinden, welche österreichspezifischen Lösungen es braucht, so Spiel.

Wie wichtig es ist, dass neue pädagogische Konzepte wissenschaftlich begleitet und unterstützt werden, zeige das Beispiel der Neuen Mittelschule. Die sei umgesetzt worden, ohne dass man sich z. B. überlegt hat, wie man Lehrer darin schult, im Team zu unterrichten. Auch habe man sich keine Gedanken gemacht, wie die Kooperation von AHS und Hauptschule in der Praxis funktionieren könne. Ihre Schlussfolgerung: „Die missglückte Implementierung der NMS ist ein mahnendes Beispiel da für, was passiert, wenn Neuerungen nicht gut vorbereitet werden.“