"Kalifat-Proteste" in Österreich? Experten raten von Verbot ab

Für Aufsehen hatte in der vergangenen Woche eine Kundgebung in Hamburg gesorgt. In der norddeutschen Stadt demonstrierten 1.100 Teilnehmer für die Einführung einer Diktatur nach islamischer Prägung. Mobilisiert werden die Teilnehmer solcher Aktionen vor allem auf Universitäten, weiß der Islamismusforscher Moussa Al-Hassan Diaw. Großen Einfluss haben die Veranstalter etwa in Berlin, Hamburg und im Ruhrgebiet, aber nicht in Wien oder Graz. Jede Anmeldung einer derartigen Veranstaltung bei der Polizei würde in Österreich sofort scheitern, sagt Diaw. Die Veranstalter könnten höchstens versuchen, das Protestmotiv zu verschleiern.