Gegen das Donauzentrum in Wien-Donaustadt gibt es eine islamistische Terrordrohung . Auf X verbreiteten sich Bilder einer Schmiererei, die voll von Rechtsschreibfehlern und Beschimpfungen war. Der Schreiber kündigte an, am heutigen Dienstag einen Terroranschlag zu planen.

Die Betreibergesellschaft des "Westfield Donauzentrums" informierte die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter noch am Montag über die Bedrohungslage in zwei Schreiben, wie die APA berichtet. Betont wurde dabei einerseits, dass das Einkaufszentrum am Dienstag offen bleibt, und dass andererseits zunächst kein Grund zur Sorge für die Belegschaft bestehe, weil man sich strikt an die Vorgaben der Polizei halte.

Auf X wurden unterdessen von verschiedenen Usern bereits Warnungen gepostet, am Dienstag um 18 Uhr nicht ins Donauzentrum zu kommen.