Chaos in Millennium City: Der Handelskai als Kriminalitäts-Hotspot

Am Montagvormittag sind es vor allem Pensionisten, die sich im Gastrobereich des Wiener Einkaufszentrums Millennium City zu einem frühen Mittagessen treffen. Schwer zu glauben, dass hier regelmäßig Gruppen junger Männer für Gewaltexzesse sorgen. So passiert am Abend zuvor.

Zuerst wurde ein Messer gezogen, dann flogen Steine und schließlich wurde sogar zum Pfefferspray gegriffen. Die chaotischen Szenen am Sonntag spielten sich genau genommen in der S-Bahn-Station Handelskai vor dem Shopping Center ab. Drei junge Männer gerieten aneinander. Einer der drei, ein 19-jähriger Tschetschene, rettete sich in das Einkaufszentrum, während seine Kontrahenten, ein 23-jähriger und ein 28-jähriger Syrer, flüchteten. Laut KURIER-Informationen ging dem Streit ein missglückter Drogendeal voraus.