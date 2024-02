Ein Schwerverletzter bei Zimmerbrand in Wien-Donaustadt

Einen Schwerverletzten hat es am Samstagabend bei einem Zimmerbrand in einem Mehrparteienwohnhaus in Wien-Donaustadt gegeben. Sechs weitere Hausbewohner - darunter drei Kinder - mussten hospitalisiert werden, teilte die Berufsfeuerwehr am Sonntag mit, die mit acht Fahrzeugen und 39 Einsatzkräften das Brandgeschehen in der Wehrbrücklstraße bekämpft hatte. Die Berufsrettung hatte mit einer Sonder-Einsatz-Gruppe mit 16 Rettungsteams die notfallmedizinische Versorgung übernommen.