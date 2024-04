Sollen sie doch ihr Kalifat haben – jene fanatischen jungen Männer und die streng von ihnen getrennt abseits und verschleiert gehenden Demonstrantinnen, die am Samstag durch Hamburg zogen. Sollen sie ihr Kalifat errichten – auf dem Mond oder dem Mars, nur nicht in einem Land, wo Frauen und Männer gleichberechtigt leben, wo der Staat und nicht Gott die Regeln vorgibt und wo die Freiheit des Denkens nicht mit Steinigung bestraft wird.

Es hat seinen guten Grund, warum nicht einmal im Gottesstaat Iran das Kalifat gelebt wird und warum die Taliban recht weltlich und herzhaft wenig gottgelenkt ihre grausame Macht ausüben. Der einzige Versuch in jüngerer Zeit, ein Kalifat zu gründen, nämlich der des „Islamischen Staates“ (Daesh) im Irak und Syrien endete in Blut, Massakern, Vergewaltigungen, Zerstörung und nachhaltigen Wahnideen.

So absurd es ist, dass sich die islamistischen Kalifatsjünger in einer deutschen Stadt zusammentun, so notwendig ist es, sofort die Stopptaste zu drücken. Mit gutem Recht ist es verboten, den Holocaust zu leugnen, wieder nach einer Nazi-Diktatur zu rufen oder die Hisbollah-Flagge zu schwingen.