Kako doći do vaučera za popravak kućanskih aparata vrijednih 200 eura?

EU je već 2015. godine objavila prvi paket cirkularne ekonomije. Sada na raspolaganju stoji i novac za njega.

Šta se finansira? Finansira se popravak i/ili predračun za popravke gotovo sve električne i elektronske opreme koja se uobičajeno koristi u privatnim domaćinstvima. Dakle, oni sa kablom za napajanje, punjivom baterijom, baterijom ili solarnim modulima, kao što su aparat za kafu, čajnik, veš mašina, lampa, fen, televizor, hi-fi sistem, pametni telefon, notebook, e-bicikl, aparat za mjerenje krvnog pritiska, bušilica, perač pod visokim pritiskom, ali i popravak pokvarenog točka usisivača.

Kolike su subvencije? Svaki vaučer pokriva 50 posto troškova popravke, s tim da svako ima pravo na povrat ne više od 200 eura - koliko god da iznosili troškovi popravka.

Kako doći do tog vaučera? Ova ponuda je namijenjena isključivo fizičkim licima sa prebivalištem u Austriji. Od 26. aprila zahtjev za vaučer se može podnijeti na www.reparaturbonus.at.

Koji troškovi se uzimaju u obzir pri obračunu subvencije? Radno vrijeme (uključujući putne troškove), troškovi za materijal, troškovi dostave za narudžbe materijala i rezervnih dijelova kao i radno vrijeme za izradu troškovnika (Kostenvoranschlag).

Koliko vaučera za popravku se može dobiti? Za svaki električni uređaj se može zatražiti vaučer koji se može iskoristiti za popravku i/ili procjenu troškova. Čim se ovo iskoristi, može se podnijeti zahtjev za ispostavljanje novog vaučera.

Može li se vaučer koristiti u bilo kojoj firmi? Ne, vaučeri se mogu iskoristiti samo u partnerskim kompanijama koje učestvuju u ovoj akciji i koje su se registrovale putem web stranice www.reparaturbonus.at. Preduslov je da iste imaju filijalu u Austriji kao i obrtnu dozvolu.

Mogu li se naknadno refundirati troškovi popravka? Ne, vaučer za popravku se može iskoristiti samo tokom promotivnog perioda, ne nakon toga.

Koliko dugo važi vaučer? Vaučer se mora iskoristiti u roku od tri sedmice (period važenja je naveden na vaučeru). Ako ovaj period istekne, vaučer ističe, ali možete odmah zatražiti novi.

Koliko dugo traje ova ponuda? Vaučeri se mogu koristiti sve dok su budžetska sredstva na raspolaganju. Međutim, najkasnije do 31.12.2023. Sredstva od 60 miliona eura dostupna su za prvu tranšu do kraja 2023. godine. Ukupna sredstva stavljena na raspolaganje do 2026. godine iznose 130 miliona eura.

