Kreislaufwirtschaft: „Japan dreht jedes Kilo Rohstoff dreimal um“

Harald Friedl: Unabhängiger zu werden heißt ja auch, seine Ressourcen-Ströme besser im Griff zu haben. Deshalb sind Inselstaaten wie Japan solche Vorreiter, dort wird jedes Kilo Rohstoff dreimal umgedreht, bevor es zerstört wird. Wir haben immer alle Rohstoffe zur Verfügung gehabt. So zeigt die Ukraine-Krise die sicherheitspolitische Relevanz der Kreislaufwirtschaft. Wenn wir Rohstoffe auf dem höchsten Wert in Verwendung halten, dann macht das wirtschaftlich Sinn, stärkt Unabhängigkeit und Standort und schafft Jobs.

Österreich ist laut Studien erst zu zehn Prozent „circular“, wie ist das steigerbar?

Bei uns kommen nur rund zehn Prozent der Materialien zurück in den Kreislauf. Das Verbesserungspotenzial ist also riesig und dazu eine großartige Zukunftschance. Die Holländer haben das Ziel, zu 100 Prozent circular zu werden. Das werden sie schwer erreichen, da einige Materialien für Produkte einfach importiert werden müssen. Die Ambition in diese Richtung finde ich aber richtig und motivierend.

Wie kann man sich dieses circular vorstellen? Ich sammle Altpapier und Plastik, das recycelt wird?

Drei große Ziele verfolgen wir mit einem zirkulären Zugang: Erstens minimal neue Rohstoffe gebrauchen, zweitens das bereits Produzierte so lang wie möglich im Kreislauf halten und drittens möglichst wenig verbrennen oder in Deponien begraben. Wenn wir das machen – und da gehören alle dazu, also Regierung, Wirtschaft und wir Konsumenten – dann kann die Kreislaufwirtschaft einen Turbo bringen. Neue McKinsey-Studien schätzen, dass bis 2030 in Europa etliche Billionen Euro an Wortschöpfung generiert werden könnten. Außerdem könnten drei Millionen lokale, grüne, gute Jobs geschaffen werden. Für uns heißt das 50.000 bis 100.000 neue Jobs.