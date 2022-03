Anmeldung zum Reparaturbonus für Betriebe wieder möglich

Reparaturbetriebe in ganz Österreich können sich ab heute für den Reparaturbonus anmelden. Konsumentinnen und Konsumenten erhalten dadurch künftig die Möglichkeit, entsprechende Serviceleistungen per Gutschein bei Partnerbetrieben abzurechnen. Die Reparaturbetriebe wiederum können sich die Bruttokosten jeder Reparatur bis zu einer Höhe von 200 Euro rückerstatten lassen.

Aktion startet im April

Die Förderaktion startet im April, gab das Klimaschutzministerium am Donnerstag per Aussendung bekannt. Der Reparaturbonus läuft von 2022 bis 2026 und ist mit einem Volumen von 130 Millionen Euro ausgestattet. Dadurch soll die Kreislaufwirtschaft angekurbelt und ein Beitrag zum Klimaschutz geleistet werden, so Ministerin Leonore Gewessler (Grüne) laut Aussendung.

Teilnahmevoraussetzung für die Betriebe ist neben der Anmeldung eine Niederlassung in Österreich und eine einschlägige Gewerbeberechtigung, etwa im Bereich Elektrotechnik oder Heizungstechnik.