Kaiser: Nach Lockdown kommen "Eintrittstests" für Kultur, Sport und Hotels

Viel Bewegung kommt nun in den Kampf gegen die Pandemie. Bundesregierung und Bundesländer befinden sich in Dauerkonferenzen. Am Freitag konferierten Kanzler und Gesundheitsminister zuerst mit den Landeshauptleuten, dann Heinz Faßmann mit den Bildungsreferenten.

Anders als vor einigen Wochen verhandelt Kanzler Sebastian Kurz auch mit der SPÖ, wie Kärntens Landeshauptmann Peter Kaiser am Freitag vor Journalisten berichtete. Demnach zeichnet sich eine Einigung über ein neues Testgesetz ab. „Für drei Bereiche wird es Eintrittstests geben“, sagt Kaiser, „für Kultur, Sport und Beherbergung“.