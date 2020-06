Klagenfurt: Das Buhlen um die Nichtwähler

In Kärnten wurde am Wahltag am Sonntag eine Diskussion um einen einheitlichen Wahlschluss losgetreten: Anlass war die Veröffentlichung des Ergebnisses aus dem Lesachtal um 14 Uhr auf einer privaten Homepage. Da es sich aber um kein offizielles Ergebnis gehandelt habe, werde dies keine Konsequenzen haben, sagte Gerhard Jesernig, Leiter der Landeswahlbehörde. "Es wäre aber sinnvoll, dass die Wahllokale in allen Gemeinden gleichzeitig schließen", meinte er.

Aufregung gab es in einem Villacher Pflegeheim. Dort wurde der "Fliegenden Wahlkommission", die bettlägrigen Menschen die Wahl vor Ort ermöglicht, kurzfristig kein Zutritt gewährt. "Ein Missverständnis, das rasch aufgeklärt wurde. Jeder, der wählen wollte, hat gewählt", sagt Günther Ofenbauer von der Villacher Wahlbehörde.

Nur zwei Frauen schafften im ersten Wahlgang den Sprung auf die Bürgermeistersessel: Sonya Feinig ( SPÖ) in Feistritz im Rosental und Anna Zarre ( ÖVP) in Albeck.

In Sachsenburg erhielt der Freiheitliche Wilfried Pichler 63,21 Prozent. Noch schlechter schnitt der ÖVP-nahe Josef Schachner in Heiligenblut mit 61,31 % ab – was sie gemeinsam haben: sie hatten keinen Gegenkandidaten!

Die Wahlbeteiligung von nicht einmal 72 Prozent war kärntenweit sehr bescheiden. Es gab jedoch einen positiven Ausreißer: In Zell lag sie bei 95 Prozent.

Die slowenische Einheitsliste (EL) stellt weiterhin einen Bürgermeister: Franz-Josef Smrtnik ging in Eisenkappel mit 52,8 Prozent als Sieger hervor. Auch im Gemeinderat ist die EL in Front: 36,6 Prozent gegenüber der SPÖ (35,9%).