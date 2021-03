Justiz-Sektionschef Pilnacek droht jetzt Dauer-Suspendierung

Mit diesen internen Querelen ist Justizministerin Alma Zadić – gerade erst retour aus dem Mutterschutz – just in einer Phase konfrontiert, in der einige wichtige Vorhaben anstehen. Vorhaben, bei denen sie die Expertise Pilnaceks, Sektionschef für Legistik, gut gebrauchen könnte.

Erstens startet demnächst eine Arbeitsgruppe zum neuen Bundesstaatsanwalt. Laut Ministerium soll ein Kreis aus ca. 20 Experten ein Mal pro Monat tagen und dem Parlament zu jedem abgeschlossenen Punkt einen Bericht liefern.

Zweitens soll bis Jahresende ein Gesetz zur Sterbehilfe stehen, weil der Verfassungsgerichtshof das Verbot der Beihilfe zum Suizid aufgehoben hat. Zwei Themen, bei denen es wohl auch ein Kräftemessen in der Koalition geben wird.

Was tun gegen Leaks?

Zudem bleibt die ÖVP bei ihrer Forderung nach einem Verbot von Aktenleaks in Medien; die Grünen lehnen das aber ab. Kanzleramtsministerin Karoline Edtstadler will demnächst Verhandlungen starten. Ein grüner Gegenvorschlag, wie man Leaks künftig verhindern will, fehlt.

Beim Amtsantritt kündigte Zadić an, die Digitalisierung der Justiz voranzutreiben, weil der elektronische Akt – samt Wasserzeichen auf allen Unterlagen – Leaks erschweren würde. Medien könnten aber immer noch daraus zitieren. Wenn Zadić, die immer wieder Vorwürfe zurückweist, dass ihre Staatsanwälte selbst Akten leaken, jetzt den Turbo einlegt, hieße es womöglich, sie gehe nun doch gegen die eigenen Leute vor.

Strafrechtsexpertin für Evaluierung

Ähnliches befürchtet man dem Vernehmen nach bei der Evaluierung von Großverfahren – es wird ja immer wieder die lange Verfahrensdauer kritisiert. Mit der Evaluierung wurde dem Vernehmen nach die Strafrechtsexpertin Susanne Reindl-Krauskopf von der Uni Wien beauftragt. Staatsanwälte, die in den vergangenen Jahren in Großverfahren ermittelt haben (u. a. die Hypo Causa), sollen einen Fragebogen bekommen.

Im türkis-grünen Regierungsprogramm wäre zudem eine Evaluierung der Zuständigkeiten der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) vereinbart. Ob da tatsächlich etwas kommt, ist ungewiss. Die Justizministerin betonte kürzlich im KURIER-Gespräch: „An der WKStA wird nichts geändert.“