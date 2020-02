Justiz: In Debatte über Verfahrensdauer pocht Zadic auf mehr Mittel

Der Kanzler will, wie er schon Donnerstag sagte, in der "Aussprache" mit Zadic, Kanzleramtsministerin Karoline Edtstadler ( ÖVP) und der Standesvertretung der Staatsanwälte darüber reden, wie man die Verfahren bei der WKStA verkürzen kann - also: "Welche Maßnahmen können gesetzt werden, damit Schuldige schneller bestraft werden und Unschuldigen nicht zu lang etwas Unrechtes vorgeworfen wird, wodurch diese massive Nachteile insbesondere in ihrem Berufsleben in Kauf nehmen müssen."

Dann muss man über die Ressourcen reden, stellte Zadic am Freitag fest. So bräuchte man z.B. Forensikerteams für die aufwändige Datenauswertung - und für "bestimmte Verfahren" auch mehr Staatsanwälte.

Darüber, wie lange Verfahren bei der WKStA dauern, waren am Freitag keine aktuellen Zahlen zu bekommen. In einem älteren, auszugsweise dem ORF übermittelten Revisionsbericht der Oberstaatsanwaltschaft finden sich Zahlen zu den Jahren 2014 bis Oktober 2017 - also noch vor den Casinos-Ermittlungen u.a. gegen Ex-ÖVP-Finanzminister, die ein Anlass für Kurz' Kritik waren. Demnach waren am 1. Oktober 2017 von 272 Verfahren 188 (also 69 Prozent) länger als ein Jahr anhängig, 105 davon schon länger als zwei Jahre und 74 bereits länger als drei Jahre anhängig - wobei die Zahl der Verfahren im Berichtszeitraum um rund ein Viertel anstieg.