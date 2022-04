Jugendvolksbegehren: "Wollen nicht mehr warten, dass andere tätig werden"

Es sei wie ein rosa Elefant, der im Klassenraum steht, über den aber niemand spricht. „Und er steht mittlerweile in wirklich jedem Klassenraum“, wie Carina Reithmaier sagt. Was die Obfrau der Schülerunion meint: Die Zahl der Jugendlichen, die unter psychischen Problemen leiden, wächst und wächst, das ist bekannt und mit Studien untermauert, „aber im Schulalltag wird kaum darüber geredet“.



Dabei sind die Statistiken tatsächlich alarmierend: Laut einer Studie der Donauuniversität Krems denkt jeder sechste (!) Schüler ab 14 Jahren in Österreich über Suizid nach, jeder zweite hat Anzeichen einer Depression. Gleichzeitig haben die Spitäler nicht genug Ressourcen, um die jungen Menschen zu behandeln. Die Kinder- und Jugendpsychiatrien schlagen wegen Überlastung Alarm. Es gebe so wenig Personal, dass die Situation „letztendlich für alle Beteiligten fahrlässig“ sei, warnten im Februar etwa die Psychiater der Klinik Hietzing – der KURIER berichtete.



Den jungen Menschen selbst reicht es nun. „Wir möchten nicht mehr darauf warten, dass andere tätig werden“, sagt Reithmaier.