Digitale Grundbildung: Was tun gegen Cybermobbing und Fake News?

Wird es dabei eher um den Umgang mit technischen Geräten gehen, oder geht das Fach darüber hinaus?

Es gibt ja jetzt schon eine verbindliche Übung, an der wird man sich orientieren. Das Konzept setzt auf verschiedenen Ebenen an, vom bloßen Bedienen von Programmen bis zu reflexiven Elementen. Es muss aber ein breites Angebot geben, auch für die Eltern.

Woran denken Sie da konkret?

Digitalisierung bedeutet nicht, dass ich ein Programm bedienen kann oder genau weiß, wie ich jetzt eine Tastatur benutze. Wichtig wäre, den Eltern nicht nur

zu zeigen, wie toll die Geräte sind, sondern auch, welche Gefahren das Internet birgt, wenn man es nicht kontrolliert. Ich bin immer wieder schockiert, dass Eltern nicht einmal wissen, dass zum Beispiel WhatsApp erst ab zwölf genutzt werden sollte. Da passieren wildeste Dinge, die die Erwachsenen gar nicht mitbekommen.

Welche Verantwortung fällt dabei den Schulen zu?

Da gibt es den Gedanken des pädagogischen Dreiecks, dass Eltern, die Schule und die Schüler zusammenarbeiten sollten. Man muss für die Kinder auch ein

gewisses Sicherheitsnetz schaffen, in dem sie Vertrauenspersonen haben, an die sie sich wenden können, wenn ihnen in der digitalen Welt einmal etwas passiert. Und dazu muss es natürlich ein gewisses Grundwissen geben bei den Eltern oder Pädagoginnen.

Wenn das Internet so viele Gefahren birgt, ist es dann gut, die Kinder mit technischen Geräten auszustatten?

In einer iPad-Klasse in der Volksschule sind die Geräte zum Beispiel komplett durchgesichert. Ich kann als Lehrerin reglementieren, welche Apps drauf sind und wie viel Zeit damit verbracht werden darf. Das Ziel sollte aber sein, dass es dann am Ende der vierten Klasse fast keine Reglementierung mehr braucht, weil die Kinder gelernt haben, verantwortungsvoll damit umzugehen.