17 Prozent der Jugendlichen Opfer von Mobbing im Internet

17 Prozent aller Jugendlichen in Österreich sind bereits Opfer von Mobbing im Internet, Cybermobbing genannt, geworden. Knapp die Hälfte gibt zudem an, dass sich die Situation während der Pandemie verschlimmert hat. Diese Zahlen sind das Ergebnis einer aktuellen Studie der EU-Initiative Saferinternet.at, die am Montag präsentiert wurde.

Cybermobbing bedeutet, dass es wiederholt zu bewussten aggressiven Handlungen in digitalen Medien gegen eine konkrete Person kommt, bei dem es zu einem Machtungleichgewicht kommt.

42 Prozent der Befragten geben an, Cybermobbing bei anderen mitbekommen zu haben, zehn Prozent geben zu, selbst mitgemacht zu haben. Als Gründe nennen sie die verschwommene Grenze zwischen Spaß und Ernst, Machtausübung, Zeigen von Gruppenzugehörigkeit, rassistische Motive, usw.