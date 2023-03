Rauch: "Nach der Legislaturperiode ist mein Job in der Politik getan“

... über Regierungskollegen, mit denen er streiten kann:

"Man kann mit Arbeitsminister Martin Kocher sehr gut an einem Tisch sitzen und diskutieren. Er ist auch zugänglich für Argumente. Es ist auch mit dem Kanzler gut zu diskutieren, weil er in der Lage ist, zuzuhören. Also da würde ich jetzt nicht die Lanze oder den Stab über jemanden brechen wollen."

... über die Anwerbung von Pflegekräften im Ausland:

"Es darf nicht in eine Art Neo-Kolonialismus münden. Das wird auch auf europäischer Ebene gerade diskutiert, um die Anwerbung an EU-Standards zu knüpfen. Es muss klar sein, dass es sich um ordentliche Beschäftigungsverhältnisse handelt, die Menschen gut informiert und fair bezahlt werden. Und das alles muss auf Augenhöhe passieren."

... über den Fachkräftemangel und Arbeitsmigration:

"Die Debattenkultur über dieses Thema ist vergiftet und in einer Schwarz-Weiß-Welt verankert, in der in der Sekunde der Reflex kommt: „Zuwanderung in jedweder denkbaren Form wollen wir nicht haben und ist gefährlich.“ Das ist ein kulturelles Problem, das wir als Österreicher mittlerweile haben. Ich habe Unternehmer erlebt, die haben Jobbörsen ausgerichtet im Ausland und schildern, dass an allen anderen Ständen sich Menschen anstellen – nur nicht beim österreichischen. Wir haben inzwischen den Ruf: „Da musst du gar nicht hin, da will man dich gar nicht haben.“ Dieses Bild haben wir über die letzten 15, 20 Jahre aufgebaut."