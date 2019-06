Arbeiterkammer-Präsidentin: Befristete Mieten abschaffen

Auf die Frage, ob eine Änderung der Pendlerpauschale zur Debatte sehe, winkt Anderl ab. Obwohl das Pendeln mit dem Auto umweltschädlich ist, merkt Anderl an, dass es für viele Beschäftigte der einzige Weg sei, überhaupt zum Arbeitsplatz zu kommen. Über eine Kopplung an die Verwendung des öffentlichen Verkehrs möchte sie erst sprechen, wenn das öffentliche Verkehrsnetz ausgebaut ist.

Auch bei Dienstwägen will Anderl auf den Ausbau warten. Sie merkt allerdings an, dass schon viele Betriebe statt Dienstwägen die Netzkarte zahlen, gerade in Wien sei das eine gute Möglichkeit.

Eine Preissteigerung für CO2-intensive Produkte verneint Anderl. "Es wird nicht der richtige Weg sein, wenn für Konsumenten etwas teurer wird", sagt sie.