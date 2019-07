Johannes Hahn: Der Kommissar geht um

Am Donnerstag flog er nach Skopje, am Freitag nach Belgrad – danach hat auch für den vielreisenden Johannes Hahn der Urlaub begonnen. Als Erweiterungs- und Nachbarschaftskommissar der EU absolviert der ehemalige ÖVP-Wissenschaftsminister keine Brüssel-Woche ohne Dienstreise, an die zweihundert Mal pro Jahr steigt er in ein Flugzeug. Sein Job: sich um alle Anrainerstaaten der EU kümmern – vom Norden Afrikas bis zur Ukraine. Und die Länder des Westbalkans soll er an die EU heranführen.

In der Vorwoche wurde der 61-jährige Wiener und altgedienter ÖVPler zum dritten Mal hintereinander von der österreichischen Regierung für den EU-Kommissar nominiert. In der Geschichte Österreichs ist das einzigartig, in der EU-Kommission allerdings nicht.