Johanna Mikl-Leitner verteidigt Pläne, Kritik von FPÖ und Neos

Während in Wien die Lage bei den Intensivbettenkapazitäten bereits sehr angespannt sei, bestehe das Problem in Niederösterreich derzeit "bei weitem nicht in dieser Dimension", sagte Mikl-Leitner am Rande einer Pressekonferenz in St. Pölten. "Wir können Covid-Intensivpatienten in den nächsten Wochen noch gut versorgen." Niederösterreich könne im "Worst Case" die Zahl der Intensivbetten noch aufstocken.