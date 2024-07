Mikl-Leitner über Gewessler: „Für eine Heldentat war das etwas billig“

Es wird also nicht gang und gäbe, dass in Zukunft einzelne Landeshauptleute ausscheren?

Wir merken in den Schulen in ganz Österreich, aber natürlich auch in Niederösterreich, dass die Respektlosigkeit – teilweise auch die Gewalt – gegenüber Frauen und Mädchen zugenommen hat. Deswegen müssen wir genauer auf unsere Schulen schauen, weil das der Ort ist, wo wir lernen, wie wir zusammenleben, was unsere Gemeinschaft ausmacht. Ich bin fest davon überzeugt, dass es nach den vielen Jahren des Zuschauens und der Sesselkreise auch härtere Geldstrafen geben muss, wenn Familien integrationsunwillig sind. Anders wird es nicht gehen. Es muss beigebracht werden, dass bei uns nicht die Scharia oder das Faustrecht gelten und dass Frauen und Mädchen gleichgestellt sind. Es ist eine Minderheit, die damit ein Problem hat. Und die normaldenkende Mehrheit darf sich nicht weiter von dieser Minderheit tyrannisieren lassen.

Sie haben zuletzt sehr vehement auf fehlende Integrationsmaßnahmen in den Schulen verwiesen. Verbunden mit der Forderung nach Strafen, wenn Schüler integrationsunwillig sind. Ist das so ein großes Problem?

Und das soll mit Strafen geahndet werden?

Das steht ja auch im Regierungsprogramm und ist bis jetzt nur noch nicht umgesetzt worden. Es braucht mehr Möglichkeiten für die Lehrerinnen und Lehrer für ein härteres Durchgreifen, vor allem bei der Mitwirkungspflicht der Eltern. Wird die reichende Hand nicht angenommen, dann wird es ohne hohe Geldstrafen nicht gehen.

Wenn es im Regierungsprogramm steht, dann ist es ein Versäumnis der ÖVP-geführten Regierung, dass hier noch nichts passiert ist.

Es braucht aber auch einen Regierungspartner, mit dem das umgesetzt werden kann. Die Grünen müssen verstehen lernen, dass Integrationsunwillige mit Sesselkreisen nicht erreichbar sind. Für die zukünftige Regierung sind härtere Strafen daher eine Pflichtaufgabe. Und wenn man von Sozialleistungen lebt, müssen diese dann eben solange gekürzt werden, bis verstanden wird, dass wir in einem Land leben, in dem nicht Sittenwächter, sondern unsere Gesetze die Regeln vorgeben, in dem wir aufeinander Rücksicht nehmen, und in dem das Leben einer Frau genau so viel wert ist wie das Leben eines Mannes.

Wenn es um die Schulen geht, war zuletzt auch der Familiennachzug im Flüchtlingsbereich ein großes Thema. Vor allem in Wien stöhnen die Schulen unter dem Andrang. Wie sieht es da in Niederösterreich aus?

Natürlich gibt es überall Herausforderungen, auch in Niederösterreich. Aber wir können das bewerkstelligen. In Wiener Neustadt werden wir etwa im Herbst an die 16 Kindergartengruppen neu unterbringen. Wien hat aufgrund seines Sozialsystems und der Mehrleistungen, die es für Asylberechtigte gibt, eine Sondersituation. Deswegen ist Wien auch ein Anziehungspunkt für Migranten.