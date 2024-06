Mikl-Leitner: "Verantwortungslose Minderheit tyrannisiert Normaldenkende"

Um Respektlosigkeit gegenüber Mädchen und Frauen sowie Gewalt zu bekämpfen, "müssen wir bereits an den Schulen beginnen", betonte Mikl-Leitner: "Die große Mehrheit der normal denkenden Bevölkerung darf sich nicht weiter von einer verantwortungslosen Minderheit tyrannisieren lassen. Deshalb gilt es hier rasch zu handeln." Auch die Grünen - Koalitionspartner im Bund - müssten erkennen, "dass unsere Gemeinschaft dieser Entwicklung nicht länger zuschauen darf".

Niederösterreichs Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner ortet dringenden Handlungsbedarf, was mangelnden Respekt gegenüber Frauen und Gewalt an Schulen angeht. Die ÖVP-Politikerin pochte im APA-Interview auf härtere Strafen für Integrationsunwillige.

Mikl-Leitner sieht Nehammer als ÖVP-Chef auch nach Verlusten bei der EU-Wahl "fest im Sattel". Letztendlich sei die Volkspartei - entgegen Umfragen - knapp hinter der FPÖ gelandet. Für die Nationalratswahl am 29. September erwartet die Landeshauptfrau ein Rennen zwischen Nehammer und Kickl: "Die zentrale Frage, die sich die Landsleute stellen müssen, ist, wen wollen sie als Kanzler haben? Und ich denke, da liegt mehr als deutlich auf der Hand, dass hier Karl Nehammer die beste Wahl ist."

Das Verhältnis zu den Grünen ist laut Mikl-Leitner durch das Agieren von Umweltministerin Leonore Gewessler "sehr belastet". Die Ressortchefin habe "zulasten der Länder und Gemeinden" ihre Zustimmung zum Renaturierungsgesetz auf EU-Ebene erteilt - "keiner weiß, was das letztendlich kostet". Bundeskanzler Karl Nehammer habe die Koalition "aus staatspolitischer Verantwortung" nicht beendet, damit es nicht wie in der Vergangenheit zu milliardenschweren Wahlzuckerln komme, meinte die Landeshauptfrau.

Stil der Grünen "nicht förderlich"

In Bezug auf mögliche Koalitionen unterstützt Mikl-Leitner die Position des ÖVP-Chefs, der eine Zusammenarbeit mit Kickl und Gewessler ausgeschlossen hat, "alles andere ist offen". Es sei "nie sinnvoll, von vornherein ganze Parteien auszuschließen". Zur Frage, ob die ÖVP die Grünen erneut als Koalitionspartner in Betracht ziehe, meinte die Landeshauptfrau: "Der Stil, sich über Gesetze hinwegzusetzen, ist nicht sehr förderlich." Mit Gewessler sei jedenfalls "keine vertrauensvolle Partnerschaft möglich". Bezüglich einer eventuellen Zusammenarbeit von drei Parteien hielt die Landeschefin fest: "Klar ist, dass das Regieren umso schwieriger wird, je mehr Parteien in einer Koalition sind."

Im Nationalratswahlkampf will die ÖVP u.a. darauf setzen, der Bevölkerung "ein gutes Leben" zu ermöglichen. Die Volkspartei trete weiterhin gegen eine Erbschafts- und Vermögenssteuer ein. Als einen ÖVP-Schwerpunkt nannte Mikl-Leitner auch Kinderbetreuung, um Familie und Beruf besser vereinbaren zu können bzw. Wahlfreiheit zu ermöglichen. Zudem müsse Österreich weiter Druck machen, um Asylverfahren an den EU-Außengrenzen so schnell wie möglich umzusetzen.