Bures stolz auf 19.000 pro Jahr, ÖVP verspricht 38.000

Auch SPÖ-Infrastrukturministerin Doris Bures bot am Dienstag einen Spitzenökonomen auf: WIFO-Chef Karl Aiginger. Dieser rechnete vor, dass durch Innovationen 19.000 Arbeitsplätze pro Jahr geschaffen werden. Bures: „Bis 2020 ist in der angewandten Forschung noch einmal ein Schub nötig.“ Laut Bures ist in Österreich keine Reindustrialisierung nötig, denn die Produktion habe hier anders als in den USA „nie Pause gemacht“. Außerdem fördere der Bund bereits jetzt die Forschung mit 1,2 Milliarden jährlich. Vom Ziel, 3,75 % des BIP für Forschung auszugeben, sei Österreich mit 2,81 % aber noch entfernt, sagt Aiginger.