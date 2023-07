JKU-Umfrage: Lehrkräfte wissen zu wenig über "Digitale Grundbildung"

Es gebe einfach zu wenig Informatik-Lehrende und auch nicht genug Lehrgänge, die Kenntnisse rund um Digitalisierung vermitteln. "Auf die wenigen Lehrgangsplätze gab es einen regelrechten Run", erklärte die Bildungsexpertin. Ein eigenes Lehramtsstudium "Digitale Grundbildung" ist an der JKU bereits in Planung. Die Lehrgänge müssten für Lehrende ausgebaut und so konzipiert werden, dass sie teilnehmen könnten, ohne dass der Schulbetrieb darunter leide. "Generell müssen Anreize gesetzt werden, um die Zahl der Informatik-Lehrkräfte deutlich zu erhöhen", sieht Hörmann Nachholbedarf. Denn nur so könnten Schülerinnen und Schüler optimal auf die digitale Zukunft vorbereitet werden.