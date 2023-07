Lehrermangel: Für welche Fächer die meisten Quereinsteiger qualifiziert sind

Als Reaktion auf den zunehmenden Lehrermangel in einigen Fächern und Regionen wirbt das Bildungsministerium derzeit Akademiker aus anderen Bereichen als Quereinsteiger für die Schulen an. Bis Ende Mai wurden rund 800 zertifiziert, sie sollen ab Herbst in den Klassen stehen können. Jede dritte Zertifizierung betrifft dabei den MINT-Bereich (Mathe, Informatik, Naturwissenschaften, Technik), in dem besonders viele Lehrkräfte gesucht werden, zeigen Daten des Bildungsressorts.

