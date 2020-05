Jeder zweite Pflichtschüler versagt beim Rechnen

Jetzt wisse jeder Standort, wo er steht. „Jede Schule hat jetzt die Zahlen in der Hand. Das schafft eine persönliche Betroffenheit, die die Pädagogen dazu veranlasst, an einer Verbesserung des Unterrichts zu arbeiten.“ Hilfe erhalten Schulinspektoren, Direktoren und Lehrer dabei von 500 Rückmeldemoderatoren – erfahrenen Lehrern und Mitarbeitern der Pädagogischen Hochschulen. Mit den Experten werden die Ergebnisse an der Schule analysiert. Und sie helfen bei der Schulentwicklung. Dabei müsse man das Rad nicht immer neu erfinden, meint die Unterrichtsministerin: „Wir wissen, dass manche Schulen gute Ergebnisse erzielt haben, obwohl sie in einem schwierigen Umfeld unterrichten müssen. Da stellt sich die Frage: ,Was machen diese Schulen besser?‘ Hier kann man doch von den Besten lernen.“

Das Bildungsforschungsinstitut Bifie, das die Standards überprüft hat, hat sich nämlich die Mühe gemacht, für jede Schule die tatsächlichen mit den erwarteten Ergebnissen zu vergleichen. Wie gut die Schüler an einem Standort sind, hängt nämlich von vielen Faktoren ab, die die Schule aber nicht beeinflussen kann: Die Zahl der Migranten, der Bildungsabschluss der Eltern sowie die Frage, wie weit das nächste Gymnasium entfernt ist. Studienleiter Günter Haider vom Bifie nennt die Vorbilder: „Am besten schöpfen oberösterreichische Gymnasien das Potenzial ihrer Schüler aus. Auch die Hauptschulen in OÖ sowie in Salzburg und in Tirol sind da vorbildlich.“ Absolutes Schlusslicht sind da die Kärntner, gefolgt vom Burgenland. In Wien stimmen Erwartung und Ergebnis überein.