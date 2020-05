Die Mathematik wird neu gedacht

Diese Umbruchphase verunsichert Schüler und Lehrer gleichermaßen. Beide sind gefordert, denn der Unterricht muss sich fundamental ändern. Peschek: „Viele Lehrer sind es gewohnt, hochkomplexe Formeln zu lösen. Sie meinen so weitermachen zu müssen.“ Dabei könnten sie den Stoff getrost reduzieren – der Lehrplan lässt das zu. „Besser ist, z.B. eine einfache Gleichung so zu erklären, dass der Schüler sie in 20 Jahren noch versteht. Lehrer sollten viel mehr über Mathematik reden: Was sagt mir ein Graph, eine Gleichung in dem Kontext? Welche Erkenntnis bringt das? Darüber muss gesprochen werden. Vieles zu lernen und davon nichts zu verstehen – das ist doch die wahre Katastrophe.“ Viel blieb vom Stoff bei Schülern bisher offenbar nicht hängen. „Wir haben einfache Zentralmatura-Aufgaben Technik- und Mathematikstudenten vorgelegt. Nicht einmal ein Drittel konnte sie lösen.“



Der Paradigmenwechsel im Mathe-Unterricht braucht Zeit. Aber was, wenn sich manche Lehrer zu lange Zeit lassen? Elternvertreter wie Susanne Schmid vom Dachverband weisen darauf hin, „dass bald viele Lehrer in Pension gehen. Die werden genauso unterrichten, wie sie es immer getan haben – nicht kompetenzorientiert. Dabei müsste man in der Unterstufe beginnen, Schülern Mathe anders beizubringen. Auf keinen Fall dürfen die Schüler die Leidtragenden sein, wenn Lehrer sie schlecht auf die Matura vorbereiten.“

Bildungsstandards Grundkompetenzen Bildungsstandards legen seit 2009 fest, über welche Grundkompetenzen Schüler in der vierten und achten Schulstufe in den Fächern Deutsch, Mathe und Englisch verfügen sollten. Getestet werden alle österreichischen Schüler. Erste Tests Die erste Prüfung war im Fach Mathe und fand im Mai 2012 statt. Die Ergebnisse werden heute von Ministerin Claudia Schmied präsentiert. 2013 folgen Tests in Englisch (nur achte Schulstufe) und 2014 im Fach Deutsch.

