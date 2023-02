Jeder Zweite hält Regierungsmitglieder für korruptionsanfällig

"Glaubwürdigkeit leidet"

"Wenn Skandale ohne Konsequenzen bleiben, leidet die Glaubwürdigkeit der demokratischen Institutionen", warnte Gallup-Institutsleiterin Andrea Fronaschütz. "Seit Oktober 2021 ist die Zufriedenheit mit der Arbeit der Bundesregierung sukzessive gesunken, die Mehrheit zweifelt am politischen System." Korruptionsbekämpfung zähle neben Inflation, Energiekrise, Gesundheit, Pflege und Pensionen zu den dringendsten Anliegen für die Menschen im Land. "Die Vorschläge liegen seit über eineinhalb Jahren auf dem Tisch, die Bundesregierung muss endlich einen umfassenden Schwerpunkt in der Korruptionsbekämpfung setzen", fordert Verfassungsjurist Mayer angesichts der Ergebnisse.

Für SPÖ-Justizsprecherin Selma Yildirim sind die Ergebnisse ein Auftrag an die Regierung, intensiver und schneller an der Bundesstaatsanwaltschaft zu arbeiten. Die Bundesregierung blockiere sich hier allerdings selbst, kritisierte sie in einer Aussendung. Darüber hinaus brauche es eine umfassende Anti-Korruptions-Reform, etwa mit einem Informationsfreiheitsgesetz und transparenten Bestellungsvorgängen.

NEOS-Abgeordnete Stephanie Krisper appellierte an die Grünen, diese mögen "gemeinsam mit den anderen Parteien ihren schönen Worten endlich auch Taten folgen lassen", um den Menschen das Vertrauen in die Demokratie zurückzugeben. "Wir stehen immer bereit und werden die wichtigsten Forderungen einmahnen, bis unser Land, das aktuell einem Selbstbedienungsladen für die Mächtigen gleicht, endlich saubere Politik bekommt."