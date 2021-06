Jeder vierte Verfassungsschützer quittiert seinen Dienst

Innenminister Karl Nehammer (ÖVP) will künftig mehr – jährlich rund 50 Millionen Euro – investieren. Das ist auch notwendig, da der Personalstand verdoppelt wird und moderne Ausrüstung angeschafft werden muss. Dazu kommen Ausbildungen bei befreundeten Diensten, denn der Analysebereich ist in Österreich in dieser Form de facto unbekannt.