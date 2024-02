Böhmermann über "Volkskanzler" Kickl: "Sind wir Österreicher einfach dumm?"

"Ich liebe Österreich, das Ungarn von Deutschland". So stieg der deutsche Satiriker und Polit-Aktivist Jan Böhmermann am Freitag-Abend in die neueste Folge seines Polit-Satire-Formats, dem ZDF Magazin Royale, ein.

Wie schon öfters in der Vergangenheit warf Böhmermann auch diesmal einen Blick nach Österreich, zuvor hatte er sich unter anderem schon an Heinz-Christian Strache oder auch Ex-Kanzler Sebastian Kurz abgearbeitet.

Letzterer bekam auch diesmal wieder sein Fett ab, wurde als "gschleckter Feschak" tituliert. Böhmermann bezeichnete sich auch selbst als Österreicher, als Beweis präsentierte er einen Ski-Pass. Sein Fokus lag auf der FPÖ, oder wie Böhmermann es ausdrückte: "Das ist die Partei, deren Vorsitzender mal mit seinem leiwanden Haberer einen kleinen, geheimen Wellness-Urlaub in Ibiza gemacht hat. Und als das rauskam, ayayay, da war die FPÖ so richtig am Ende. Ach, was sag ich: Ganz Österreich war am Ende." "Volkskanzler" Kickl FPÖ-Chef Herbert Kickl selbst sei "mit Sicherheit noch nie in seinem ganzen Leben auf irgendeine Party eingeladen" worden. Und der Satiriker versprach: "Ich werde ohne einen einzigen Hitler-Vergleich auskommen." Ein Versprechen, das er nicht halten konnte.

Den aktuellen FPÖ-Chef und Führenden in den Umfragen beschrieb Böhmermann dann folgendermaßen: "Er hat einen süßen Dackelblick, ihm sind die Fakten wichtig. Er ist Extremsportler, er hat gepflegte Füße wie eine russische Oligarchennichte. Herbert Kickl liebt Pferde, er liebt Pferdemedizin. Dank Herbert Kickl ist kein einziger Wurm in Österreich jemals an Long-Covid erkrankt." In Anspielung auf das Pferde-Entwurmungsmittel Ivermectin, das Kickl einst einmal gegen Corona empfohlen hatte.

Keine Geheimtreffen Warum die FPÖ in den Umfragen vorne liege? "Sind wir ÖsterreicherInnen einfach dumm? Oder hat Herbert Kickl einen besonderen Trick auf Lager?" Beim Thema "Volkskanzler" zog Böhmermann dann auch seinen ersten Hitler-Vergleich: "Volkskanzler hat sich Adolf Hitler genannt, bis er wollte, dass ihn alle Führer nennen. Nur, weil jemand spricht wie Goebbels ist er ja nicht gleich Hitler." In Deutschland würden seit Wochen Millionen Millionen Menschen auf die Straße gehen, "wegen irgendwelcher AfD-Geheimtreffen, auf denen Rechtsextreme die große 'Remigration' planen. Also die Deportation von Millionen Menschen. In Österreich fordert das die FPÖ seit Jahren ganz offensiv. Öffentlich, völlig ohne Geheimtreffen."

© APA/MANFRED FESL FPÖ-Chef Herbert Kickl.

Aufgrund dessen fragte das ZDF Magazin Royale auch beim Innenministerium an, ob die FPÖ vom Verfassungsschutz beobachtet werde. Das BMI gab jedoch keine Auskunft, "aus ermittlungstaktischen und datenschutzrechtlichen Gründen" Böhmermann: "Weil in Österreich werden erst die Daten geschützt und dann erst die Verfassung."