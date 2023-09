Anzeige gegen Jan Böhmermann nach Sendung über "Rituelle Gewalt"

"Das wird eine teuflisch gute Sendung", versprach Jan Böhmermann gleich zu Beginn der Ausgabe des ZDF Magazin Royale vom vergangenen Freitag. Und zumindest das Thema sprach schon einmal dafür: "Rituelle Gewalt" und Satanismus. Dabei ging es um satanistische Kulte, die mit "brutalen Ritualen die Persönlichkeiten ihrer Opfer kontrollieren" und um das Narrativ einer "satanistischen Weltverschwörung".

Böhmermann beschrieb das in der Sendung als gefährlichen Unsinn, vor dem seriöse Psychotherapeuten warnten. Den Patienten könne eingeredet werden, sie seien, ohne sich daran erinnern zu können, ritueller Gewalt zum Opfer gefallen.

Eine umstrittene deutsche Traumatherapeutin, Michaela Huber, wird in der Sendung besonders kritisiert. In ihren Publikationen verbreitet sie die Annahme, dass es solche Kulte gäbe und diese eine "mächtige nationale und internationale Lobby" hätten. Huber bietet speziell für Psychotherapeuten auch Fortbildungsseminare an. Ein Mitarbeiter von Böhmermann nahm für die Sendung an einem dieser Seminare teil.