„Die Weltwirtschaft expandiert, doch wir in Österreich partizipieren nicht daran“. Noch sei nicht allen „ausreichend klar, wie es um die Wettbewerbsfähigkeit steht“, und „noch sei der Ernst der Lage nicht bei allen angekommen“. Mit Sätzen wie diesen appelliert Georg Knill, Präsident der Industriellenvereinigung (IV), bei einem Mediengespräch mit IV-Generalsekretär Christoph Neumayer und IV-Chefökonomen Christian Helmenstein erneut an die wahlwerbenden Parteien, bei den Sondierungsgesprächen nach der Wahl insbesondere auf die Bedürfnisse der Wirtschaft und Industrie einzugehen. Grund: Während das weltweite BIP um 3,2 Prozent gegenüber 2023 wächst, befindet sich Österreich in einer Rezession.